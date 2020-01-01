Сайт знакомств
спонсоры и содержанки онлайн

Ищу
Возраст:
18 70
еще фильтры
Бесплатно для девушек
навсегда
Подарочный премиум для мужчин
на 14 дней
Новые девушки
Больше девушек
Аватар
Nastikkk

23 года, Борисоглебск

Аватар
Юля

20 лет, Москва

Аватар
Anna

19 лет, Москва

Аватар
Элеонора

18 лет, Москва

Аватар
Камилла

19 лет, Москва

Аватар
Guzel

35 лет, Москва

Аватар
Alina

18 лет, Санкт-Петербург

Аватар
Лика

25 лет, Хабаровск

Аватар
Вероника

19 лет, Санкт-Петербург

Аватар
ева

18 лет, Санкт-Петербург

Аватар
Ксения

18 лет, Казань

Аватар
Мари

38 лет, Москва

Аватар
Оксана

35 лет, Санкт-Петербург

Аватар
Юля

27 лет, Нижний Новгород

Аватар
К

18 лет, Москва

Аватар
Алиса

20 лет, Москва

Аватар
Sveta

20 лет, Санкт-Петербург

Аватар
Юлианна

38 лет, Красноярск

Больше Девушек
Добавь свою анкету прямо сейчас!

Kepvi - отличные онлайн знакомства для взрослых от 18+, где спонсоры и содержанки находят взаимовыгодные отношения. Пройдите бесплатную регистрацию, заполните профиль и знакомьтесь, смело обсуждая свои условия и правила!

  • Лучшие спонсоры - успешные и богатые мужчины, интеллигентные джентльмены и устремленные карьеристы. Одинокий или женатый, нет времени на игры, заинтересованы в новых взаимовыгодных отношениях или просто ищете любовницу? Желаете содержать или побаловать девушку, для которой Вы станете королем? Зарегистрируйтесь на сайте знакомств - Kepvi!
    Одинокие девушки, в поисках состоявшихся и успешных мужчин как Вы!

  • Лучшие содержанки - молодые привлекательные женщины, красивые и умные студентки, роскошные начинающие актрисы и модели, просто изящные и великолепные девушки. Желаете изысканных подарков, ищете богатого любовника готового полностью обеспечивать Вас или просто состоятельного парня, готового баловать и проявлять достаточно заботы? Или возможно Вам нужен опытный наставник в бизнесе? Тогда регистрируйтесь на сайте содержанок Kepvi!
    Успешные и богатые мужчины готовы стать спонсорами.

Преимущества сайта знакомств - Kepvi

Новые подтвержденные анкеты спонсоров и содержанок каждый день

Используйте возможность всегда иметь разнообразный и свежий выбор, среди множества подтвержденных анкет.

Новые анкеты привлекательных содержанок и состоятельных спонсоров добавляются каждый день.

Чтобы исключить фейки, Kepvi предоставляет возможность пользователям (по собственному желанию) пройти бесплатное подтверждение личности по видео или фотографии.

Пройдите верификацию, чтобы повысить интерес к своему профилю и гарантировать желающим с Вами познакомиться, что фотографии в анкете действительно Ваши.

Анонимный видеочат
с аудио и видео звонками

С помощью видеочата, удобно и анонимно совершайте аудио и видео звонки, без предоставления своих личных контактов.

Избавьте себя от любых сомнений в подлинности фотографии любого понравившегося пользователя просто позвонив по видео. (Даже если он по какой-то причине не проходил подтверждение личности.)

Защита от внезапных уведомлений обеспечит Вам 100% безопасность в любой ситуации.

Экономьте свое время и оставайтесь в максимальном выигрыше общаясь по видео-чату перед встречей, для развлечения и любых других своих целей.

Kepvi позиционирует себя, как максимально защищенный ресурс и чтобы гарантировать Вам полную конфиденциальность, видео и аудио звонки не кэшируются и не хранятся на сервере, а во время видеосвязи Вы общаетесь по зашифрованному каналу.

Бесплатный расширенный поиск анкет содержанок и спонсоров

Чтобы найти идеальную для себя содержанку или спонсора, устанавливайте свои критерии отбора в поиске с помощью дополнительных фильтров.

Расширяйте или сокрайщайте результаты выдачи поиска анкет, чтобы обеспечить максимально подходящие Вам результаты с помощью следующих фильтров:
цель знакомства, доходы, расходы, уровень образования, владение иностранными языками, цвет волос, цвет глаз, возраст, рост, вес, тип телосложения и внешности, наличие детей, интересы и предпочтения, периодичность и роль в сексе, семейной положение, уровень образования, наличие вредных привычек.

Для удобства сохраняйте готовые варианты, одним щелчком мыши, чтобы в следующий раз сэкономить время.

Ваша безопасность в приоритете

Хватит ждать, создайте анкету сейчас!

Содержанки и спонсоры

Девушка содержанка и спонсор мужчина

Содержанки - привлекательные, амбициозные и умные девушки, ищущие соответствующий их мечтам и целям, образ жизни. Это замужние - незамужние девушки, надежно знающие, чего они хотят, стараясь воплотить желания в реальность, привлекая состоятельных и богатых мужчин.

Спонсоры - успешные и богатые мужчины с изысканным вкусом, исключительным опытом, большими возможностями и ресурсами, и те для кого время - имеет решающее значение. Чаще всего, это богатые мужчины, обеспеченные парни, успешные бизнесмены, миллионеры и олигархи, желающие проводить досуг в компании изумительной спутницы, которая подарит им беззаботные, содержательные и наполненные смыслом взаимоотношения.

Кепви - официальный сайт онлайн знакомств: содержанки и спонсоры, любовницы и любовники, красивые невесты и состоятельные женихи из Москвы и других городов России могут найти себе подходящую пару. Просматривайте множество анкет, знакомьтесь на сайте онлайн, без необходимости устанавливать приложения, притягивайте к себе внимание желаемых посетителей, делитесь контактами, обменивайтесь телефонами и общайтесь анонимно по видеочату.

Популярные девушки на сайте

Бесплатно для девушек
навсегда
Бесплатный премиум для мужчин
на 14 дней